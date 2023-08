Lazio, Luis Alberto diserta l’amichevole con l’Aston Villa: non parte con i compagni per Birmingham

Nervi tesi in casa Lazio, con Luis Alberto che ha deciso di non prendere parte all’amichevole contro l’Aston Villa, in programma giovedì 3 agosto. Come riportato da Sky Sport, il motivo del malcontento del centrocampista spagnolo riguarderebbe un vecchio bonus di circa 100-150mila euro che la società non gli ha corrisposto. Luis Alberto non volerà dunque con i compagni a Birmingham (Inghilterra) in attesa di fare chiarezza sul suo futuro. In tutto ciò tiene banco anche la questione rinnovo: lo spagnolo vuole restare, ma alle condizioni concordate in precedenza. E il fatto che tale rinnovo tardi ad arrivare non lascia presagire nulla di buono.