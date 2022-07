Lazio, Luis Alberto: “Ad Auronzo campi di un livello bassissimo”

by Enrico Ricciulli

Luis Alberto - Foto Antonio Fraioli

Luis Alberto ha parlato alla radio ufficiale della Lazio al termine della seduta pomeridiana al ritiro di Auronzo di Cadore. Queste le sue sensazioni: “Siamo in difficoltà. Quest’anno il campo è di livello bassissimo: la palla non rimbalza, c’è un po’ di paura perchè nessuno si vuole infortunare ora. Il mister è d’accordo con noi, speriamo che sistemino il campo perchè così non va bene. Come mi sento? Abbastanza bene. Ho finito la stagione in anticipo a causa della pubalgia ma ho lavorato tanto in vacanza e mi sento meglio di quello che pensavo. Sarri? Adesso è più facile dell’anno scorso. Mancano ancora tanti compagni. Ora dobbiamo aiutare i nuovi per arrivare all’inizio del campionato nella migliore condizione possibile”.