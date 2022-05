Lazio, Lotito: “Rinnovo Sarri? Sta dimostrando qualità, c’è programmazione”

by Mattia Zucchiatti

Claudio Lotito - Foto Antonio Fraioli

“Rinnovo di Sarri? La domanda non è ‘quando arriva’. Abbiamo già concertato una programmazione, c’è larga intesa. Sta dimostrando di essere un allenatore di qualità, vive di calcio e questo è importante per la squadra. Mi auguro che la squadra mantenga il trend e che esprima al 100% le potenzialità che ha fino alla fine del campionato. Vogliamo mantenere un piazzamento europeo come facciamo da diversi anni“. Lo ha detto a Dazn il presidente Claudio Lotito a margine della serata di gala organizzata dalla Lega Serie A. Il presidente biancoceleste compie 65 anni e scherza: “Inizia il conto alla rovescia…”.