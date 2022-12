Lazio, Lotito carica i suoi: “Dimostriamo di non essere secondi a nessuno”

Nella serata di martedì è andata in scena la tradizionale cena pre-natalizia della Lazio, con presente tutta la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori. Il presidente Claudio Lotito ha approfittato dell’occasione per fornire la giusta carica ai suoi ragazzi in vista della seconda parte di stagione: “Ci sono tanti problemi che circolano e che potrebbero cambiare totalmente gli scenari e i risultati a fine maggio. Sono sicuro che voi reciterete un grande ruolo in questo campionato. Anzi, tutti insieme dobbiamo dimostrarlo”, ha detto il patron nel suo discorso riportato sulle pagine de ‘Il Messaggero’.

“Ho detto a Sarri che sono orgoglioso di voi perché vivete in un clima sereno, siete un gruppo diverso e sano. Avete sposato un progetto, tanti di voi sono cresciuti in maniera esponenziale sia dal punto di vista tecnico che di mentalità vincente”, ha proseguito il presidente biancoceleste.

“Quindi iniziamo questa seconda parte del torneo – ha continuato Lotito – con la consapevolezza che tutti devono fare i conti con noi e che non siamo secondi a nessuno. L’importante è che ognuno svolga il proprio ruolo, ognuno aiutando l’altro”.