Lazio, Lotito apre al Flaminio: “Siamo a disposizione”

by Mattia Zucchiatti

Claudio Lotito - Foto Antonio Fraioli

“La Lazio e la città di Roma lo meritano. Per il Flaminio bisognerebbe incontrarsi a tavolino e programmare, valutare insieme alcuni temi e poi vedere. Quello stadio non è a norma Uefa ma la sindaca Raggi, come me, è una persona aperta, quindi vedremo insieme. Noi siamo a disposizione. Vorrei uno stadio che sia vissuto da tutti, un punto di ritrovo e motivo di orgoglio per tutti i laziali“. Per la prima volta il presidente della Lazio, Claudio Lotito, apre all’ipotesi Flaminio come stadio della Lazio. Lo ha detto a margine della premiazione in Campidoglio della Lazio Women che ha trionfato in Serie B.