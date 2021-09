Lazio, Lotito al veleno su Inzaghi: “Vediamo chi resterà nel sistema più a lungo tra noi due”

by Antonio Sepe

Claudio Lotito - Foto Antonio Fraioli

In occasione della presentazione della Lazio Women, il presidente Claudio Lotito ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Il primo tema affrontato è stato il calciomercato: “Non do giudizi perché sarebbe sbagliato commentare il mio operato. Sarà il campo a parlare, non io. Credo che abbiamo fatto il nostro dovere, anche in relazione all’andamento del mercato in generale. Speriamo di riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati“.

Lotito ha poi parlato di Sarri: “E’ una persona per bene e abbiamo un buon rapporto. Lo conosco da poco, ma lo rispetto molto. Credo che un presidente non debba mai far valere il proprio ruolo nei rapporti lavorativi. Trovo che l’autorevolezza sia di gran lunga più importante dell’autorità. Il rispetto della gente è una conseguenza. Per quanto mi riguarda, mi limito a giudicare il lavoro delle persone, tralasciando la loro sfera privata. Pertanto mi sento di dire che Sarri è un gran lavoratore e svolge un lavoro di qualità“.

Infine una battuta su Inzaghi: “Tutti noi raccogliamo nella vita ciò che seminiamo. Accetto il comportamento delle persone, ma non ne faccio un dramma. Tutti sono utili, ma nessuno indispensabile. Lui continuerà a fare l’allenatore e io il presidente, perciò nessun problema. Tuttavia vediamo chi resterà nel sistema per più tempo“.