Lazio, Immobile assente contro l’Udinese

by Sofia Cioli

Ciro Immobile - Foto Antonio Fraioli

Non migliorano le condizioni di Ciro Immobile, già assente nella sfida di Europa League con il Porto per influenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante biancoceleste sarà costretto a saltare anche il match di Serie A contro l’Udinese, in programma domenica alle ore 20.45. Tegola per Maurizio Sarri, che tornerà a schierare probabilmente il tridente leggero con Felipe Anderson falso nove.