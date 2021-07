Lazio, il saluto di Parolo: “Mi avete fatto innamorare della maglia. Voglio continuare a giocare”

by Matteo Di Gangi

Marco Parolo, Lazio 2020/2021 - Foto Antonio Fraioli

“La mia gratitudine al mondo biancoceleste. Tifosi laziali, gente di passione, mi avete fatto innamorare della maglia, spronando, esaltando, criticando e qualche volta anche insultando, ma sempre nel rispetto. Mi avete spinto a dare tutto me stesso”. Così su Instagram, Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio saluta il mondo biancoceleste. “Grazie al presidente Lotito, alle persone che lavorano in sede a Formello, una ad una. Grazie ai mister, allo staff medico e ai meravigliosi compagni di spogliatoio. Voglio continuare a divertirmi giocando con la speranza di rincontrarci sul prato verde dell’Olimpico. Ti ringrazio Lazio”. Parolo con la maglia biancoceleste ha totalizzato 265 presenze e 39 gol in sette stagioni, prima della scadenza del contratto lo scorso 30 giugno.