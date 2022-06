Lazio: il prossimo luglio a Piazza del Popolo la presentazione delle nuove maglie Mizuno

by Christian Poliseno

Tifosi Juventus - Foto LiveMedia/Nderim Kaceli

Il prossimo 4 luglio, in Piazza del Popolo a Roma, la Lazio presenterà il nuovo kit gara sponsorizzato Mizuno per la stagione 2022-23. Il brand giapponese ha recentemente siglato un accordo pluriennale per la fornitura di abbigliamento tecnico e sportivo del club, a partire dalla prossima stagione 2022-23 ed ha annunciato che il nuovo kit darò vita ad un design che interpreta tradizione e valori del club biancoceleste. Ecco le parole di Mark Kaiway, Head of Global Marketing di Mizuno: “Olympia è il simbolo della Lazio e noi abbiamo voluto integrarla nel design della maglia, per infondere orgoglio ai giocatori e ai tifosi che la indosseranno”. “Assieme a Mizuno vogliamo aprire una grande stagione di successi: è un marchio di grande riconoscibilità, che sono certo saprà ben accompagnare la voglia di vittorie della Lazio, valorizzando in chiave innovativa il simbolo e i colori del club. Partiamo insieme con grandi obiettivi” sono invece le parole del presidente biancoceleste, Claudio Lotito. Saranno i calciatori della prima squadra a vestire per la prima volta le attesissime maglie da gioco, disegnate e realizzate dal nuovo sponsor tecnico. Manila Nazzaro presenterà la serata, e saranno tanti gli ospiti presenti, tra cui Anna Falchi, Anna Foglietta, Mattia Briga, Andrea Casta e Francesco Capodacqua, mentre Tony Malco e Velia Donati canteranno gli inni storici della Lazio.