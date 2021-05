Lazio, il legale di Lotito: “Mai rilasciato intervista al Foglio, ricostruzione diversa dalla realtà”

by Antonio Sepe

Il presidente della Lazio Claudio Lotito - Foto Baldinacci/Sportface

Attraverso il proprio legale, il patron della Lazio Claudio Lotito ha smentito di aver rilasciato un’intervista al Foglio. Di seguito quanto si legge nella nota: “L’avvocato Gian Michele Gentile, in nome e per conto del presidente Claudio Lotito, dichiara che lo stesso non ha mai rilasciato alcuna intervista al Foglio. Le frasi che gli vengono attribuite non corrispondono al suo pensiero. Si tratta, infatti, di una ricostruzione fantasiosa, non corrispondente assolutamente alla realtà. Sono stralci di un dialogo tra privati cittadini acquisiti indebitamente e riportati senza alcuna autorizzazione, né in forma di intervista, né consentendo l’utilizzo dei virgolettati attribuitigli nel pezzo“.