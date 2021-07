Lazio, il Fenerbahce sogna il prestito di Muriqi

by Mattia Zucchiatti

Vedat Muriqi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Vedat Muriqi è sbarcato in Turchia nei giorni scorsi, ufficialmente per motivi personali e non per ragioni di mercato. Ma è bastata la presenza dell’attaccante della Lazio a Istanbul per far sognare i tifosi del Fenerbahce. E i media locali parlano di un possibile ritorno della punta in prestito oneroso ma l’indiscrezione per ora non trova conferme. Sarri aspetta l’attaccante alla ripresa degli allenamenti e per Muriqi, che bene ha fatto nelle prime uscite del precampionato, continuerà il ballottaggio con Caicedo per il ruolo di vice Immobile.