Lazio, il comunicato sul caso Hysaj: “Nostro compito tutelare un tesserato”

by Andrea Bellini

Elseid Hysaj - Foto Antonio Fraioli

La Lazio è intervenuta nel caso Hysaj: il giocatore albanese, nuovo arrivato in casa biancoceleste, era stato ricoperto di insulti dai tifosi dopo che in un video pubblicato da Luis Alberto lo si vede cantare “Bella Ciao”. “È compito della Società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente in questo caso nulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l’episodio. Il ritiro della squadra deve proseguire nel massimo impegno sportivo e nel clima di serenità che si è respirato fino ad oggi”, si legge nella nota pubblicata dalla Lazio.