Lazio, tutti i giocatori sono stati vaccinati nel ritiro di Auronzo di Cadore

by Andrea Bellini

Adam Marusic, Lazio - Foto Antonio Fraioli

In un periodo in cui emergono molti casi controversi in alcune squadre di Serie A per giocatori no-vax, la Lazio dà un bel segnale facendo vaccinare tutti i giocatori. Questa mattina, infatti, nella palestra del ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore, tutta la squadra è stata vaccinata con la prima dose di Pfizer. A confermarlo è anche Adam Marusic, che in conferenza stampa ha annunciato: “Ci siamo vaccinati tutti”. A preannunciare la vaccinazione di tutti i componenti della squadra era stato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nella giornata di ieri.