Lazio-Genoa oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022

by Antonio Sepe

Maurizio Sarri, Lazio 2021-2022 - Foto Antonio Fraioli

La Lazio, reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque gare, ospiterà alle ore 18:30 presso lo stadio Olimpico il Genoa. La squadra di Shevchenko non se la passa affatto bene ed è chiamata ad invertire il trend per allontanarsi dalla zona retrocessione. Tuttavia, saranno i biancocelesti a scendere in campo con i favori del pronostico. La partita, valida per la 18esima giornata della Serie A 2021/2022, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alla moviola del match.