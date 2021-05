Lazio-Genoa, gol di Luis Alberto e 3-1: gran tiro a giro dello spagnolo (VIDEO)

by Giorgio Billone

Ci pensa Luis Alberto a sistemare le cose in casa Lazio. Dopo l’autogol di Marusic contro il Genoa, passano appena due minuti e un contropiede perfetto dei biancocelesti porta Correa a servire Immobile, che la appoggia per lo spagnolo. Tiro a giro meraviglioso e nono gol in campionato per il trequartista. In alto il video del gran gol di Luis Alberto in Lazio-Genoa.