Lazio, domani amichevole contro il Valladolid: non convocato Luis Alberto

by Alessio Vinciguerra

Luis Alberto, Lazio - Foto Antonio Fraioli

La Lazio si prepara all’ultimo test amichevole di questo suo precampionato, in programma domani sera contro il Valladolid. Al centro della difesa dovrebbe esserci Alessio Romagnoli, mentre l’altro nuovo acquisto Marcos Alonso è in ballottaggio con Cataldi per un posto in mediana. Felipe Anderson e Pedro, con Immobile al centro, i favoriti per il tridente d’attacco. Hanno svolto quest’oggi una seduta differenziata, e non prenderanno quindi parte alla trasferta spagnola Acerbi, Akpa-Akpro e Luis Alberto.