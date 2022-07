Lazio, giallo Muriqi: voci contrastanti sull’esito delle visite mediche al Bruges

by Giorgio Billone

Vedat Muriqi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Voci contrastanti sull’esito delle visite mediche che hanno visto coinvolto Vedat Muriqi per concludere il suo trasferimento dalla Lazio al Club Brugge. Nelle scorse ore i media belgi avevano rilanciato la notizia di test fisici mediocri, con la società nerazzurra indecisa se procedere o meno con l’acquisto dell’attaccante. Ma in questi minuto fonti dal Kosovo invece sostengono che tutto sia andato per il verso giusto e Muriqi sia pronto a firmare il nuovo contratto. Vedremo nelle prossime ore come si concluderà la vicenda.