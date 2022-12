Dimitrije Kamenovic giocherà nello Sparta Praga per i prossimi sei mesi. Il difensore serbo è stato ceduto in prestito dalla Lazio alla compagine ceca. Un’avventura finora sfortunata per il calciatore a Roma, con una sola presenza nel corso degli ultimi dodici mesi, contro il Verona nell’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A.