Lazio, caviglia gonfia per Immobile: l’attaccante rischia di saltare la Juventus

by Antonio Sepe

Ciro Immobile, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Pessime notizie per la Lazio, che rischia di dover fare a meno di Ciro Immobile in occasione del match contro la Juventus. A riportarlo è Repubblica, che spiega come l’attaccante dei biancocelesti dovrà osservare alcuni giorni di riposo. La sua caviglia sinistra è infatti gonfia e dolorante. Sarri spera comunque di recuperare per il match del penultimo turno di Serie A, ma non è da escludere un’assenza. Decisivi i prossimi giorni per capirne di più.