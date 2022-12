Lazio, Casale: “Sono qui perché mister Sarri mi ha cercato, con lui posso crescere tanto”

“Cosa serve per rimanere quarti? Manca ancora tanto. Questo è un punto di partenza, ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo fatto bene, però mancano tantissime partite ed è lunga”. Così Nicolò Casale, difensore della Lazio, intervenuto ieri sera durante la tradizionale cena di Natale organizzata dalla società biancoceleste. L’ex Verona nell’ultimo periodo prima della sosta ha trovato molto spazio. Segno anche di una fiducia che cresce da parte di Sarri nei suoi confronti: “Venire qui alla è stata una delle prime scelte proprio per il mister. Mi ha cercato, mi ha voluto e sapevo che con lui sarei potuto crescere come difensore. Con lui ho un rapporto simile a quello che ha con tutti gli altri: poche parole e tanto lavoro”.