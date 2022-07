Lazio, Cabral ai saluti: “Bellissima esperienza. Futuro? Ho un contratto con lo Sporting Lisbona”

by Sofia Cioli

Jovane Cabral, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Jovane Cabral è pronto a tornare allo Sporting Lisbona dopo la sua esperienza in prestito alla Lazio. “E’ stata una bellissima esperienza – ha dichiarato in un’intervista a JN -. Sono stato solo un’opzione dell’allenatore e ho rispettato questa scelta, continuando a lavorare come ho sempre fatto. Nessuno potrà dire qualcosa di negativo sul mio comportamento”. Sul futuro: “Ho un contratto con lo Sporting, qualsiasi cosa volesse fare il club la farò”.