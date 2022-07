Lazio, buona anche la seconda: 5-0 all’Nk Dekani: doppietta di Pedro

by Matteo Di Gangi

Pedro - Foto LiveMedia/Domenico Cippitelli

Seconda uscita nel ritiro pre-campionato della Lazio e seconda vittoria, questo pomeriggio, per 5-0 contro l‘NK Dekani, squadra della seconda serie slovena. I biancocelesti scaldano i motori, a un mese dall’inizio della Serie A, trascinati dalla doppietta di Pedro e dai gol di Immobile, Basic e Zaccagni. Rimandato l’esordio per il nuovo arrivato Romagnoli, finito ai box dopo un solo giorno di allenamento per un lieve affaticamento muscolare all’adduttore. Nell’undici iniziale debutto tra i pali di Maximiano. In difesa Lazzari e Marusic sulle corsie esterne mentre l’inedita coppia centrale è formata da Casale e Patric. In mezzo al campo Cataldi dirige la regia, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. Il tridente d’attacco è quello titolare: Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

IL TABELLINO DEL MATCH

Ad aprire le marcature è proprio l’attaccante napoletano, con una rete di pregevole fattura in mezza rovesciata, dopo aver già sfiorato il vantaggio. Al 38’ Milinkovic-Savic viene atterrato in area e conquista calcio di rigore. Sul dischetto va Pedro e non fallisce il raddoppio, poi celebra la doppietta personale di testa, sul finire del primo tempo. Mister Sarri cambia quasi tutta la formazione nella ripresa: fa il suo esordio Gila nella rivoluzionata difesa con Acerbi al centro, Hysaj e Radu esterni; Marcos Antonio in regia con Basic e Kiyine; nel tridente Romero, Cancellieri e Zaccagni. La rete del 4-0 porta la firma al 53’ di Basic con il mancino, a chiudere le marcature, infine, ci pensa all’80’ di Zaccagni su calcio di rigore.