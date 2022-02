Lazio-Bologna, giallo pesante per Luis Alberto: era diffidato, salta l’Udinese

by Giorgio Billone

Luis Alberto - Foto Antonio Fraioli

Giallo pesante per la Lazio contro il Bologna. Luis Alberto è stato ammonito correttamente da Piccinini ed era diffidato, per questo motivo dovrà restare a riposo contro l’Udinese per squalifica. Furioso Maurizio Sarri per il giallo sventolato al suo centrocampista spagnolo, che però poteva forse evitare di rimediare questa sanzione. Assenza dunque importante alla Dacia Arena per i biancocelesti.