Lazio-Bologna 3-0, Immobile: “Grande reazione dopo Milano, per il quarto posto ci proviamo”

by Antonio Sepe

Ciro Immobile, Lazio - Foto Antonio Fraioli

“Sono uscito malconcio da Milano, sia fisicamente che mentalmente ma oggi ci serviva per capire se siamo cresciuti. Abbiamo avuto un grande reazione. Nel girone di ritorno per noi inizia un altro campionato e ci stiamo mettendo in una buona posizione. Quarto posto? Ci proviamo anche se siamo distanti. Non abbiamo fatto bene all’inizio, ma ora esprimiamo un gioco fantastico”. Così Ciro Immobile, attaccante della Lazio, commenta la vittoria contro il Bologna ai microfoni di DAZN. “Quanti gol posso fare? Io spero di segnare più possibile perché sono gol che aiutano la squadra ad avere una buona posizione in campionato. Oggi erano in tanti allo stadio, sono davvero felice e dedico il gol a mia nonna che è in ospedale”, ha concluso l’attaccante.