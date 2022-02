Lazio-Bologna 3-0, Bigon: “Rigore atipico, ha cambiato la partita”

by Andrea Bellini

Lazio-Bologna, foto Fraioli

“Nel primo tempo abbiamo fatto una partita accorta subendo poco. Il rigore ha cambiato l’impostazione della partita, è stato abbastanza atipico perché mi è successo poche volte di vedere un rigore concesso con palla al difensore che esce dall’area, ha cambiato la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona gara ma ci siamo aperti e in contropiede la Lazio è stata micidiale, hanno concretizzato e la partita è finita”. Sono queste le parole di Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ai microfoni di DAZN. “Non è un momento buono, ma abbiamo i mezzi per ripartire e toglierci questa ansia nel palleggio che abbiamo. Dobbiamo metterci sotto a lavorare per recuperare la nostra identità. Il rischio è di non finire la stagione come abbiamo fatto la prima metà dove abbiamo fatto il record di punti. Eravamo in una buona posizione, il mese di gennaio ci è capitato di tutto e abbiamo perso punti. Ora ci stiamo riprendendo, la partita di oggi sarebbe stata difficile comunque però senza il rigore avremmo avuto un match diverso”, conclude Bigon.