Lazio, bilancio in rosso con 17,4 milioni di perdite

Bilancio 2021-22 in rosso per la Lazio di Claudio Lotito, con perdite pari a 17,4 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2022, poi sale a 46 milioni rispetto ai 25,3 dell’anno precedente. Per quanto riguarda i ricavi invece si arriva a circa 135,3 milioni di euro, con i proventi da calciomercato pari a 25,9 milioni. Nonostante i versamenti per 6 milioni della scorsa stagione di Claudio Lotito, i conti delle casse biancocelesti non sono del tutto positivi e assolutamente da migliorare.