Lazio ad Auronzo senza difensori: Sarri ne chiama quattro dalla Primavera

by Deborah Sartori

Maurizio Sarri - Foto LiveMedia/Cucco Ricucchi

La Lazio è pronta a partire per Auronzo di Cadore, dove svolgerà il primo allenamento stagionale. Dopo i due giorni di visite mediche e la serata di presentazione delle nuove maglie a Piazza del Popolo, la squadra partirà nel pomeriggio di martedì 5 luglio. La Lazio assicura che partirà anche Patric, unico assente alle visite mediche poiché reduce da un’influenza. Presenza fondamentale quella dello spagnolo, uno dei pochi difensori centrali a disposizione. Acerbi (che è in uscita) è ancora in vacanza dopo la Nazionale, Luiz Felipe è approdato al Betis e per quanto riguarda il mercato, ancora nessun rinforzo è arrivato. L’acquisto di Mario Gila è stato ufficializzato ma il centrale classe 2000 del Real Madrid arriverà solo nei prossimi giorni ad Auronzo. Si fa attendere invece la firma di Romagnoli, il centrale scelto per sostituire Acerbi. Sarri quindi, al momento, può schierare solo Radu e Kamenovic e ha chiesto di aggregare quattro difensori della Primavera. Si tratta di due centrali, Enzo Adeagbo (2002) e Valerio Marinacci (2003), e due terzini: Floriani Mussolini (2003) e Fabio Ruggeri (2004), adattabile anche al centro. A completare l’elenco dei giovani scelti da Sarri c’è il portiere Furlanetto (2002) i due centrocampisti Larsson Coulibaly (2003) e Marco Bertini (2002).