Lazio, l’aneddoto di Lotito: “Una volta citofonai ad un abbonato, pensò fosse uno scherzo”

by Antonio Sepe

Claudio Lotito - Foto LiveMedia/Alessio Marini

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in occasione di un evento elettorale a Viterbo, ha svelato un retroscena relativo a qualche anno fa: “Mi trovavo a Ladispoli con Arturo Diaconale che non c’è più. Citofonai al primo abbonato e gli dissi che ero il presidente Lotito. Lui pensò fosse uno scherzo e chiuse il citofono. Alla terza volta gli ho detto: “scenda o si affacci così vedrà che sono davvero io”. Loro ovviamente rimasero colpiti, era una bella famiglia di laziali – ha raccontato Lotito – Io concepisco il calcio come una grande famiglia e io sono il padre di quella dei laziali“.