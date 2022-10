Lazio subito al lavoro con gli allenamenti a due giorni dal match di campionato contro la Salernitana. Gli uomini di Sarri, reduci dalla vittoria in Europa League contro il Midjtylland, si sono allenati nella giornata di oggi con un lavoro di scarico per i titolari di ieri sera. La seduta è poi proseguita con prove tattiche ed esercitazioni sulle palle inattive. A livello di formazione non sembrano esserci molti dubbi per il tecnico biancoceleste, con la questione però legata a Milinkovic-Savic che è diffidato. Sarri dovrà quindi valutare il suo impiego, considerando che un’ammonizione porterebbe il serbo a saltare il Derby della prossima settimana. Al momento però Milinkovic-Savic sembra comunque andare verso la titolarità. La giornata di oggi ha anche visto la Lazio ricordare Vincenzo Paparelli, in occasione del 43esimo anniversario della sua scomparsa. Il figlio Gabriele ha deposto un mazzo di fiori all’Olimpico insieme al presidente Lotito.