Lazio, allarme Covid-19: un giocatore positivo nel ritiro di Auronzo di Cadore

by Antonio Sepe

Lazio 2019/2020 - Foto Antonio Fraioli

Non è iniziato nel migliore dei modi il ritiro di Auronzo di Cadore per la Lazio. Tra le fila dei biancocelesti, si è verificato infatti un caso di positività al Covid-19. La persona in questione sarebbe un ragazzo della Primavera aggregato alla prima squadra, al lavoro sotto gli occhi di Maurizio Sarri. Il giovane verrà sottoposto ad ulteriori controlli e, nel frattempo, è stato isolato dai compagni. La sua positività è emersa in seguito al giro di tamponi alla vigilia dell’amichevole contro l’Auronzo, in programma nella giornata di sabato 17 luglio alle ore 18.30.