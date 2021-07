Lazio, Adekanye: “Sarri diverso da Inzaghi, con lui possiamo fare bene”

by Davide Triolo

Bobby Adekanye, Lazio - Foto Antonio Fraioli

“Quando la squadra sta bene, allora è un fattore sicuramente positivo. Il modo di giocare di Sarri è diverso da quello di Simone Inzaghi, dobbiamo lavorare, ma dopo la partita di oggi penso che le cose possano andare bene. Non ho parlato in privato con Sarri, lui dall’attaccante vuole il pressing in fase di non possesso e la stessa cosa pretende da tutta la squadra. In questo modo possiamo rubare la palla e far gol“. Queste sono le dichiarazioni di Bobby Adekanye, attaccante della Lazio, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel dopo l’amichevole con la Top 11 Radio Club 103. L’ex Liverpool ha offerto alcune impressioni sul primo appuntamento amichevole con i biancocelesti protagonisti, proponendo opinioni personali sulla guida tecnica di Maurizio Sarri. Adekanye non ha beneficiato di un minutaggio rilevanti con Simone Inzaghi, chiuso da Ciro Immobile e Felipe Caicedo, ma proverà a imporsi durante la stagione 2021/2022.