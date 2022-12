La Roma travolge il Waalwijk 3-0: il tabellino

Il tabellino di Roma-Waalwijk 3-0, ultimo test amichevole dei giallorossi in Algarve. Ad Albufeira decidono le reti di Abraham, El Shaarawy e Zaniolo in un test che ha visto la formazione dell’Eredivisie fallire un rigore nel finale. L’inglese apre le marcature con un destro morbido su suggerimento di El Shaarawy. L’italoegiziano al 19′ sfrutta un assist perfetto di Zaniolo. Ed è proprio il classe 1999 a chiudere i conti dopo aver ricevuto uno scarico di Abraham. Nel finale gli olandesi sbagliano un rigore dopo un fallo di Kumbulla in area.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (79′ Boer); Celik (46′ Karsdorp), Kumbulla, Ibanez (61′ Vina); Zalewski (46′ Spinazzola); Bove (61′ Camara), Matic (46′ Cristante); Zaniolo (61′ Shomurodov), Pellegrini (61′ Volpato), El Shaarawy (46′ Mancini); Abraham.

In panchina: Svilar.

All. José Mourinho

RKC WAALWIJK (3-5-2): Pereira; Nieuwpoort (46′ Bakari), Adewaye (61′ Bierigh), van den Buijs (61′ Gaari); Lelieveld (46′ Augustijns), Oukili (61′ Seuntjens), Anita (61′ Felida), Clenant (61′ Wouters), Latonda (61′ Lokesa); Jozefzoon (61′ Kujpers), Vroegh (46′ Bel Hassani).

In panchina: Vaessen.

All. Joseph Oosting

Ammonizioni: Bove, Seuntjens

NOTE: Seuntjens sbaglia un rigore (traversa) al 75′

RETI: 2′ Abraham, 19′ El Shaarawy, 48′ Zaniolo