La Repubblica, intercettazione di Malagò del 2020: “I presidenti di Serie A dei delinquenti veri”

Un’intercettazione, nel dettaglio uno sfogo con il dirigente di Sky Andrea Zappia, pubblicata stamattina da Repubblica potrebbe, secondo la visione del quotidiano romano, “creare grande imbarazzo all’interno dello sport italiano”. A parlare nel 2020 è Giovanni Malagò, numero 1 del Coni. I presidenti di serie A? “Dei delinquenti veri”. E la Lega Calcio, “come ha detto Greco (ndr, Francesco, ex procuratore capo di Milano), è un’organizzazione di diritto privato… perché altrimenti li arrestavano tutti, perché li avevano trovati colpevoli di corruzione sei anni fa con noi. E invece con i soldi ci fanno il ca**o che vogliono: se li vogliono regalare tra di loro, portarli in Svizzera…”.

Malagò parla di Enrico Preziosi, “Un vero pregiudicato”, e si sofferma sul presidente della Lazio, Claudio Lotito: “I nostri amici, Juventus e Roma, sono colpevoli quanto lui. Perché alla fine o per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare o lo hanno assecondato e sono diventati complici delle sue avventure”. Le trascrizioni sono negli atti depositati dalla procura di Milano, ma l’inchiesta per presunte tangenti per l’assegnazione dei diritti tv ha ricevuto da poco la richiesta di archiviazione.