La Lazio apre il ritiro turco e batte 2-1 il Galatasaray: il tabellino

Il tabellino di Lazio-Galatasaray 2-1, match amichevole che apre il ritiro turco dei biancocelesti. Decidono i gol di Felipe Anderson e Luis Alberto, dopo la rete dell’iniziale vantaggio di Yilmaz su assist di Mata. All’11’ c’è il pareggio: Immobile mette un pallone in area, Luis Alberto fa velo per Felipe Anderson che col mancino non sbaglia e batte Kokuc. Ad inizio ripresa c’è il 2-1 di Luis Alberto con un gran piazzato.

Marcatori: 4′ B. Yilmaz (G), 11′ Felipe Anderson (L), 46′ Luis Alberto (L)

GALATASARAY: Kokuc, Boey (77′ Dubois), Bayram (65′ Karatas) , Bardakci, Van Aanholt, Baltaci, Midstjo, Demir, Mata (77′ Yesilurt), Akturkoglu (65′ Mertens), B. Yilmaz.

A disp.: Ordu, J. Yilmaz, Bulbul, Aksaka, Kayar, Almazbekov, Dogan, Akman, Demiroglu.

All.: Okan Buruk

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (46′ Hysaj), Casale (79′ Gila), Romagnoli (46′ Patric), Marusic (79′ Radu); Luis Alberto (82′ Bertini), Cataldi (46′ Marcos Antonio), Basic (65′ Vecino); Felipe Anderson (77′ Cancellieri), Immobile (46′ Zaccagni), Pedro (65′ Romero).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Kamenovic, Milinkovic.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Batuhan Kolak

Assistenti: Gokhan Yuksel – Mustafa Gucer

IV ufficiale: Arif Dilmec