La Juventus batte l’Arsenal 2-0: il tabellino dell’amichevole

Il tabellino di Arsenal-Juventus 0-2, match amichevole dell’Emirates Stadium. La squadra di Massimiliano Allegri vince grazie a due autogol: il primo è gratuito, con un colpo di testa sbagliato di Xhaka su cross di Fagioli. La seconda autorete invece è frutto dell’intuizione di Iling Junior che penetra in area e in pieno recupero costringe Holding alla deviazione sfortunata in rete.

Tabellino

ARSENAL: Ramsdale; White (68′ Elneny), Holding, Magalhaes, Tierney; Xhaka (63′ Cedric), Partey (63′ Cozier-Duberry); Nelson (23′ Marquinhos, 78′ Nwaneri), Odegaard, Vieira; Nketiah

JUVENTUS: Perin (63′ Pinsoglio); Rugani, Gatti, Riccio; Barbieri (78′ Zuelli), Fagioli (78′ Ake), Locatelli, Barrenechea, Soulé (63′ Bounde); Miretti (63′ Iling Junior), Kean (78′ Cerri).

RETI: 47′ aut. Xhaka