La Juventus batte 1-0 il Rijeka: il tabellino dell’amichevole

Il tabellino di Juventus-Rijeka 1-0, primo di due test amichevoli all’Allianz Stadium. Nel primo tempo la squadra bianconera, dopo aver rischiato grosso con Prince a tu per tu con Szczesny, sfiora il gol due volte con Kean: tocco sotto porta alto e colpo di testa largo per l’ex Everton. Ad inizio ripresa però Kean si riscatta con il gol dell’1-0: Akè ruba palla e serve il compagno che vince un rimpallo col portiere e deposita in rete. Nel secondo tempo spazio anche a tanti giovani: Aké, Iling-Junior, Miretti, Barrenechea. Poi anche Barbieri (fresco di rinnovo fino al 2026), Mbangula, Nonge e Compagnon.

Juventus-Rijeka 1-0

Reti: 73′ Kean

Juventus: Szczesny (46′ Perin); Gatti, Riccio, Huijsen (61′ Barbieri); Soulé (61′ Compagnon), Fagioli (46′ Miretti), Locatelli (78′ Mbangula Tshifunda), McKennie (46′ Barrenechea), Kostić (46′ Iling-Junior); Milik (46′ Aké), Kean (77′ Nonge Boende). A disposizione: Pinsoglio, Rouhi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Rijeka: Labrović (46′ Zlomislić); Grgić (46′ Smolčić), Dilaver (46′ Dujimović), Galešić (46′ Vlasenko), Vukčević ; Ampem (46′ Halilović), Selahi (46′ Vrančić), Liber (46′ Djuričin), Babić (46′ Alvarez), Marin (46′ Djouahra); Frigan (46′ Obregón) (84′ Panić). A disposizione: Zabro, Panić. Allenatore: Sergej Iakirović.

Arbitro: Ghersini (ITA)