Mattia Faraoni, neo campione del mondo ISKA, è stato premiato dalla Roma dopo la vittoria su Charles Joyner: “Al di là del fatto che io sia romano e romanista, è un onore essere chiamato per essere congratulato da una squadra di Serie A per la vittoria del titolo mondiale. Ringrazio l’A.S.Roma ed il dir. Francesco Pastorella per il regalo che mi è stato fatto!”, le parole del kickboxer sui social.

