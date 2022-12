Juventus, UEFA: “Azioni legali in caso di dati significamente diversi”

La UEFA si riserva “azioni legali” nei confronti della Juventus qualora emerga che la situazione finanziaria del club bianconero era “significativamente diversa da quella valutata al momento della conclusione del settlement agreement” sul financial Fair Play in base all’indagine del suo organo di controllo. La Prima sezione della Cfcb “si riserva il diritto di rescindere l’accordo transattivo, intraprendere qualsiasi azione legale ritenuta opportuna e imporre misure disciplinari” sulla base delle regole procedurali. Il codice UEFA prevede sanzioni che vanno da multe alla revoca di titoli, passando per l’esclusione dalle Coppe.