Juventus, il titolo in Borsa chiude in forte calo: scende del 5,3%

Le note vicende societarie che stanno coinvolgendo la Juventus comportano anche delle conseguenze sul piano economico. Il club bianconero, infatti, ha chiuso in forte calo in Borsa a Milano, dopo la pubblicazione della relazione semestre con i rilievi della società di revisione e la risposta della società. A Piazza Affari il titolo della società piemontese ha concluso la seduta in calo del 5,3% a 0,256 euro. Un dato certamente non positivo e che, nelle prossime settimane, potrebbe subire altre variazioni.