Juventus, Tacconi punge Buffon: “Nel museo ci sono io, lui non ha vinto nulla”

by Giorgio Billone

Gianluigi Buffon - Juventus 2016/2017 - Foto Antonio Fraioli

Come sempre senza peli sulla lingua, l’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, ha parlato di alcuni estremi difensori e quando si è toccato l’argomento Buffon ha dato una stoccata importante: “Meret? È bravo, ma avrebbe bisogno di continuità. Magari ci fossero più portieri come me e Zenga, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Buffon? Nel museo della Juventus ci sono io… Lui non ha vinto nulla. Donnarumma? Lo descrivono come il miglior portiere del mondo, ma deve crescere ancora tanto, e non so se la scelta di andare al Paris Saint Germain abbia lo spazio per crescere, vista la concorrenza”.