Juventus, sospiro di sollievo per Dybala: nessuna lesione, solo affaticamento

by Daniele Forsinetti

Paulo Dybala - Foto Antonio Fraioli

La Juventus tira un sospiro di sollievo. Paulo Dybala, tornato infortunato dal ritiro della Nazionale Argentina, quest’oggi si è sottoposto a degli esami che hanno confermato un affaticamento, escludendo lesioni. Ecco il comunicato del club bianconero: “Gli esami a cui si è sottoposto Paulo Dybala hanno confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in Nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”. La Juventus sabato pomeriggio giocherà contro la Lazio e Dybala tenterà di recuperare per essere quantomeno presente in panchina.