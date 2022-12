Juventus, si punta a spostare il processo a Milano o Roma: si dilaterebbero i tempi

La Juventus punta allo spostamento dell’eventuale processo per l’inchiesta sui bilanci da Torino a Milano oppure Roma. E’ questo uno dei passaggi chiave del caso che sta infiammando le ultime settimane e lo ribadisce il Corriere dello Sport, che sottolinea come la richiesta dei legali del club bianconero ha un chiaro scopo nell’ambito del possibile procedimento. Gli avvocati puntano a spostarlo a Milano, dove ha sede la borsa, oppure a Roma dove si trova il data center utilizzato per il servizio.

La Procura invece ritiene che i reati contestati, seppur consumati altrove, sono da ascrivere alla città di Torino e nella sede della società. Se l’istanza fosse accolta e il processo dovesse cambiare sede, i tempi si andrebbero a dilatare: i nuovi pm dovrebbero studiare le carte e gli avvocati bianconeri avrebbero tempo per rinforzare la difesa.