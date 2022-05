Juventus, seduta a gruppi in vista della Fiorentina

by Sofia Cioli

Massimiliano Allegri - Foto Antonio Fraioli

Iniziata l’ultima settimana di lavoro in casa Juve. I bianconeri, in vista del match contro la Fiorentina di sabato, hanno svolto una seduta a gruppi; i giocatori impegnati lunedì scorso contro la Lazio si sono dedicati a un programma di scarico, mentre gli altri hanno invece lavorato sulla tecnica con esercizi di possesso palla e partitella finale. Domani la squadra sarà nuovamente in campo al mattino.