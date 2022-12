Juventus, Repubblica: “Tentazione Marotta, può lasciare l’Inter e tornare a Torino”

“Giuseppe Marotta può tornare a Torino”. E’ questa l’indiscrezione lanciata da La Repubblica, che spiega come l’amministratore delegato dell’Inter, che per anni ha fatto le fortune della Juventus e il cui addio è coinciso con l’inizio delle difficoltà del club bianconero, sia una tentazione per il nuovo presidente Ferrero e per il direttore generale Scanavino, che per la prossima stagione potrebbero anche pensare di alzare il telefono e sondare la disponibilità dell’ex ad, comunque legato da un contratto fino al 2025 con i nerazzurri. Nessuno dalla società piemontese si è ancora mosso, ma secondo il quotidiano romano l’intenzione del nuovo management andrebbe in quel senso.