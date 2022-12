Juventus, Pogba e il video sulla neve con cui risponde ai tifosi: “Eccomi mentre scio”

Continua a far discutere l’atteggiamento di Paul Pogba. Il francese sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video dove viene filmato con gli scarponi sulla neve mentre mima una sciata ballando. Il commento non lascia spazio ad interpretazioni ed è rivolto a chi lo aveva criticato nei giorni scorsi per le sue vacanze in contemporanea con l’infortunio: “Io mentre scio”.