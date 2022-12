Juventus, Pogba in vacanza sulla neve. Tifosi infuriati: “Ci voleva dopo un anno di duro lavoro”

Il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, si gode gli ultimi momenti di riposo in montagna, prima della ripresa del campionato di Serie A. Il calciatore francese inoltre ha voluto lanciare un messaggio a tutti i tifosi, prima del rientro in campo con la maglia bianconera, scrivendo sui social: “La pazienza non è l’abilità di aspettare, ma l’abilità di avere una buona attitudine mentre aspetti”.

I tifosi bianconeri però sembrano non aver preso bene la vacanza del francese, con diversi commenti polemici sotto il post. Frasi del tipo “Ci voleva proprio una vacanza dopo un anno di duro lavoro” oppure “Quando la smetti di rubare lo stipendio”.