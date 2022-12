Juventus, noie muscolari per Chiesa e Vlahovic: saltano l’amichevole contro l’Arsenal

Niente amichevole a Londra contro l’Arsenal il 17 dicembre per Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. I due attaccanti della Juventus, infatti, negli scorsi giorni hanno accusato dei fastidi muscolari e così lo staff tecnico bianconero ha deciso di lasciarli precauzionalmente a riposo. Chiesa e Vlahovic, dunque, proseguiranno la preparazione con una tabella personalizzata e mister Massimiliano Allegri conta di riaverli a disposizione per la ripresa del campionato, con la gara contro la Cremonese della sedicesima giornata fissata per il 4 gennaio.