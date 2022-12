Juventus, Moggi interviene durante assemblea azionisti: “Qui per ringraziare Andrea Agnelli”

“Sono venuto per capire cosa sta succedendo e per ringraziare Andrea Agnelli, nove scudetti non si vincono con facilità”. Esordisce così Luciano Moggi, l’ex direttore sportivo della Juventus, intervenuto oggi a sorpresa all’assemblea degli azionisti della società bianconera.

Moggi è stato accolto con un applauso dai presenti. “E’ un applauso che mi commuove” ha risposto, prima di rievocare quanto successo durante Calciopoli. “La società non si è mai difesa o non ha saputo difendersi, ha lasciato cadere tutto quello che veniva addosso, è diventata un giocattolo nelle mani dei media. La Juventus ha vinto sempre sul campo, non ha mai rubato nulla”. “Luciano ti ringrazio per l’intervento” ha risposto Andrea Agnelli.