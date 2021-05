Juventus-Milan, Pirlo: “Donnarumma non è un nostro problema”

by Mattia Zucchiatti

Andrea Pirlo - Foto Antonio Fraioli

“Abbiamo tutti i giocatori a disposizione e questa è una nota positiva. Si sono allenati tutti bene e avrò ampia scelta. Abbiamo 4 centrali per due posti perché è rientrato Demiral e il fatto che due giocatori siano in diffida inciderà. Morata? Sta bene ed è pronto per giocare”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juventus Andrea Pirlo alla vigilia del big match contro il Milan. “Abbiamo visto e rivisto la partita dell’andata – ha detto l’allenatore bianconero – era stata fatta una buona gara. Avevamo parecchie assenze, sia noi che loro. Ci eravamo reinventati una formazione all’ultimo momento. Era stata affrontata bene, con grande determinazione. Domani sarà interpretata bene, c’è grande voglia. E’ stata una settimana piena di entusiasmo, i ragazzi li vedo sul pezzo”.

Occhi puntati su Szczesny e Donnarumma, entrambi al centro di voci di mercato: “Wojciech non è distratto dalle voci. E’ sereno, concentrato, siamo contenti di quello che ci sta dando“. E sull’azzurro, accostato alla Juve: “Non è un nostro problema, è un giocatore del Milan ed è un loro problema. Lo ritengo uno dei migliori al mondo: è un professionista esemplare e gli faccio i complimenti per quello che sta facendo”.