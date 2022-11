Juventus-Lazio: rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Enrico Ricciulli 1

Il video con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Lazio, posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L’allenatore bianconero teme la Lazio, seconda in campionato e squadra da trasferta, ma soprattutto la partita prima di una sosta, come al solito portatrice di molteplici insidie. Il toscano dovrà fare a meno di Vlahovic, che non se la sente di scendere in campo dopo gli ultimi allenamenti. Allegri, però, recupera sia Federico Chiesa sia Angel Di Maria, a cui spera di dare un maggiore minutaggio rispetto a Verona. Il tecnico spera di avere almeno per la panchina anche Manuel Locatelli e Juan Cuadrado, le cui condizioni sono da valutare nella mattinata della partita. Scudetto? Il Napoli sta andando fortissimo ma la Juventus deve pensare a se stessa. Di seguito il video con le fasi più importanti e significative della conferenza stampa di Allegri.